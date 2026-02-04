Başkan Altay: "Konya bir bisiklet şehri"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın ev sahipliği yaptığı UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nı takip eden basın mensuplarıyla Velespit Müzesi'ni gezdi.

2026 yılı Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da, Dar-ül Mülk Projesi kapsamında Kılıçarslan Meydanı'ndaki Konya Meydan Evleri'nde oluşturulan Velespit Müzesi hizmet vermeye başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nı takip eden basın mensuplarıyla Velespit Müzesi'nde bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya'nın bir bisiklet şehri olduğunu belirterek, "Geçmişten itibaren özellikle insanların ulaşım için bisiklet kullandığı bir şehirdeyiz. 1923'lü yıllardan itibaren de şehrimizde bisiklet yarışlarının yapıldığını biliyoruz. 1949'da ilk veledromun yapılmasıyla birlikte müsabakalar da şehrimizde yapılmaya başlandı ve bugün gelinen noktada Türkiye'nin ilk, dünyanın 20 veledromundan birisi olan Konya Veledromu birçok etkinliğimize ev sahibi oluyor. Konya Veledromu 2 bin 700 seyirci kapasitesi ile dünyanın en hızlı pistlerinden birisi. Görsel olarak da seyir keyfi yüksek yarışlara ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl uluslararası kupayı düzenlemiştik. Bu yıl Avrupa şampiyonasını birlikte icra ediyoruz. 26 ülkeden 300'den fazla sporcu yarışmalarını gerçekleştiriyor. Seyircilerin ilgisi de bizi çok mutlu etti. Umarım ki artarak ilgi devam eder. Tüm sporculara tekrar başarılar diliyoruz. Şehrimize hoş geldiniz diyoruz. Nice etkinlikleri birlikte yapmayı arzu ediyoruz. Tabii Türkiye Bisiklet Federasyonu'muzun olaya çok büyük katkısı var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Avrupa Bisiklet Birliği'nin başkanını da dün bu müzede ağırladık, birlikte ziyaret ettik. Konya'da bisikletle yaptığımız şeylerden de bahsetmeyi imkanımız oldu" dedi.

"Konya'da bisiklet kullanımının artırılması için bugüne kadar 100 binden fazla bisikleti çocuklarımızla buluşturduk"

Konya'nın çok hızlı bir şekilde bir spor şehrine dönüştüğünü dile getiren Başkan Uğur İbrahim Altay, "Çok uygun yapıda spor tesislerimiz var ve her yıl birçok uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapıyoruz. Artık şehirde bu kültür de oluştu. Veledrom da bu manada bizim en önemli yapılarımızdan birisi. Cumhurbaşkanımıza, spor bakanlarımızla birlikte şehrimize böyle bir veledrom kazandırıldığından dolayı teşekkür ediyoruz. Konya bir bisiklet şehri. Hepimizin çocukluğunda bisikletle ilgili hatıralar var. Coğrafi olarak da Konya buna çok uygun bir şehir ama bugün gelinen noktada 680 km bisiklet yoluyla Konya, Türkiye'de açık ara bisiklet yolunun en fazla olduğu şehir. Bisiklet kullanımını artırmak için çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle bisiklet servisi yeni denemeye başladığımız pilot olarak çocukların okula bisikletle gitmelerini sağladığımız Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte uygulamamız çok büyük bir etki oluşturdu. Umarım okula giden çocukların sayısı hızla artar. Ayrıca günlük kullanımınızda bisikletle ilgili ihtiyaçlarınızın giderebileceği her şey şehrimizde düşünülmüş durumda. Bisiklet parklarından akıllı bisiklet ulaşım sistemine kadar birçok etkinlik oluşturuyoruz. Ayrıca bütün otoparklarımızda bisiklet park alanlarımız mevcut. Bisiklet yollarımızda bisiklet sayımlarını gerçekleştiriyoruz ve Konya'da bisiklet kullanımının arttırılması için bugüne kadar 100 binden fazla bisikleti çocuklarımızla buluşturduk. Yani Konya'nın bir bisiklet şehri olması konusunda bir çaba sarf ediyoruz. Bu konuda Konyalılar en büyük destekçimiz. Bisikletle ilgili etkinlik de yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Tekrar Konya Veledromu'ndaki yarışların ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyemizin iki sporcusu da yarışlarda milli takım adına yarıştı. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah federasyonumuzla birlikte bu sporu yapan sporcu sayısının arttırılması ile ilgili çalışmaları da yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Velespit Müzesi, Konya'ya gelenler için bir ziyaret mekanına dönüştü"

İlk defa seyrettiği yarışlar olduğunu söyleyen Başkan Altay, "Hakikaten çok etkili, çok heyecanlı, ayakta seyrettik. Umarım ki izleyici kitlesi de oluşmaya devam edecektir. Şehrimizde bundan sonra da ulusal ve uluslararası manada spor müsabakaları yapmaya devam edeceğiz. Bisikletin toplu ulaşımda kullanılmasıyla ilgili özellikle bisiklet tramvayımız da Türkiye'ye örnek bir iş oldu. Bisikletinizle tramvayla istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Velespit Müzesi, Konya'ya gelenler için bir ziyaret mekanına dönüştü. Burası Konya'nın kalbinde Kılıçarslan Meydanı'nda, Meydan Evleri'nin bir parçası. Burada yapmış olduğumuz düzenlemelerle kafelerden otellere kadar bir dizi düzenleme gerçekleştirdik ve Velespit Müzesi'yle de bunu taçlandırdık. Konya'ya gelenlerin ziyaret edeceği yeni bir müze daha oluşmuş oldu. Konya 3 milyondan fazla turist alan bir şehir ve her geçen gün yeni açtığımız müzeler, etkinlik alanlarımızla birlikte insanların hem konaklama süreleri artıyor hem de şehirde kendilerine ilgi alanlarına göre alanlar bulma imkanına kavuşuyorlar" diye konuştu. - KONYA