Başkan Bozbey: 'Stadın çevresini yaşam alanı haline çevireceğiz' - Son Dakika
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Spor

Başkan Bozbey: 'Stadın çevresini yaşam alanı haline çevireceğiz'

31.05.2025 20:28
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor'un kalıcı gelir elde etmesi için stadyum çevresini yaşam vadisi haline getireceklerini açıkladı. Başkan, Bursaspor’un finansal başarısına da vurgu yaparak destekleyecekleri projeleri duyurdu.

- Başkan Bozbey, "Stadın çevresini yaşam alanı haline çevireceğiz"

BURSA - Bursaspor'un Olağan Mali ve İdari Genel Kurulu'nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor'un kalıcı gelirler elde etmesi için birçok çalışma yürüttüklerini söyleyerek, "Stadın çevresini yaşam vadisi haline döndüreceğiz. Acemler İstasyonu'ndan itibaren bölge canlanacak. Bursaspor'a bir kalıcı gelir daha sağlamış olacağız" dedi.

"Bursaspor'un önünde hiç kimse duramayacak"

Bursaspor'un Olağan Mali ve İdari Genel Kurulu'nun ikinci oturumu, çoğunluk aranmaksızın Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Mali Genel Kurul toplantısına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor'un başarısı için sorumluluk üstlenen ve kentin kenetlenmesinde emeği geçen yöneticileri, teknik heyeti, futbolcuları ve taraftarları tebrik ederek mali kurulun hayırlı olmasını diledi. Bursaspor'un Türkiye'nin en büyük camialarından birisi olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, yeşil beyazlı takımın artık Avrupa'da dahi izlenip takip edildiğini belirtti. Süreçte eski Bakan Faruk Çelik'in de büyük katkısı ve desteği olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, "Bir kesim, 'Bırakın Bursaspor'u. Bal Ligi'ne düşecek. O zaman borçları sıfırlanacak' dedi. Ateşten gömleği giyerek yola çıkan Enes Çelik ve arkadaşları, Bursa'nın gülümsemesini sağladı. Bundan sonra Bursaspor'un önünde hiç kimse duramayacak. Bizler de Bursaspor'un yanındayız. Tam da dibinizdeyiz. 1 Haziran 1963'te kurulan kulübümüzün 62. kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyorum. Nice başarılara hep birlikte şahit olacağımıza inanıyorum. Bu kent, miraslarına sahip çıkıyor. Sonuna kadar da çıkmaya devam edecek. Enes Başkan'ı, ekibini, şampiyonlukta emeği geçen teknik ekibi ve sporcularımızı buradan tekrar kutluyorum. Bursa'nın gururu olan bir takım oluşturup, bunu da şampiyonlukta taçlandırarak hepimizin göğsünü kabarttılar. Ortada yalnız sportif değil, finansal anlamda da bir başarı hikayesi var. Bu alanda kısa zamanda aldıkları mesafe için de ayrıca tebrik ediyorum" dedi.

"Bursa birleşti, Bursa kenetlendi"

Bursaspor davasını sahiplenen ve 3. Lig'de 40 küsur bin seyirci ortalamasıyla maçların oynanmasını sağlayan taraftarın da başarıda büyük payı olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, yeşil beyazlı taraftarlarla her zaman gurur duyduklarını dile getirdi. Kendisinin de bu başarı için Bursalılara bir söz verdiğini hatırlatan Başkan Bozbey, "Bursaspor, Bursa'nın en önemli marka değeridir. Bu markayı korumak ve gelecek taşımak hepimizin sorumluluğudur. Bursaspor markası yükseldikçe, Bursa da yükselecektir. Bursa birleşti, Bursa kenetlendi, Bursa bütünleşti. Bunun sonucunda Bursaspor ayağa kalktı ve şahlandı. Stadyum bir taraftan yenileniyor. Bursaspor'un kalıcı gelire kavuşması için birçok çalışma yürütüyoruz. En önemlisi stadın etrafında yapılacak çalışmadır. Stadın çevresini yaşam alanı haline çevireceğiz. Acemler İstasyonu'ndan itibaren bölge, yaşam vadisi gibi bir alana dönüşecek. Böylece Bursaspor'a bir kalıcı gelir daha sağlamış olacağız. Farklı projeler de geliştirerek Bursaspor için elimizden geleni yapacağız. Bugüne kadar Bursaspor'un sportif ve mali başarısı için Bursaspor'un yanında olanlara selam olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başkan Bozbey: 'Stadın çevresini yaşam alanı haline çevireceğiz' - Son Dakika

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