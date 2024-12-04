Başkan Büyükakın, Yeni Sentetik Futbol Sahasını İnceledi

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Ayazma Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sentetik futbol sahasını inceleyerek, maç yapan çocukların arasına karıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Ayazma Mahallesi'nde yapımı tamamlanan toplam 756 metrekare alana sahip sentetik futbol sahasında incelemelerde bulundu. Futbol sahası, bölgede oyun alanı ihtiyacı olan çocukları ve ailelerini çok sevindirdi. Her gün dolup taşan sahada çocukların arasına karışan Büyükakın, penaltı atışı da yaptı. Başkan Büyükakın, mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşın mutluluğu için çalıştıklarını, mahalle kültürü ve ruhunu yaşatmayı çok önemsediklerini kaydetti. - KOCAELİ