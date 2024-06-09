Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Avrupa Spor Şehri Kayseri'de spor camiasına kazandırdığı 1850 metre yükseklikte hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret ederek, burada incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, "Burayı farklı branşlarda profesyonel sporun ve sporcunun önemli bir merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç; profesyonel ve amatör sporun yeni gözdesi olma potansiyeline sahip Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Büyükkılıç'a, gezi esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ve daire başkanları da eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı değerlendirmelerde Erciyes'i 12 ay sporun merkezi haline getirme yolunda büyük gayret sarf ettiklerini ve bu kapsamda sporun ve sporcunun önemli bir merkezi haline getirmeye çalıştıkları Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin yapılan yatırımlarla adeta cazibe merkezi olduğunu kaydetti. Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti;

"Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'miz uluslararası boyutta, takımlarımızın yurt dışına gitmek zorunda olmadan Erciyes'imizde kamp yapabileceği ve konaklayabileceği her türlü imkanı sunan bir tesis. Burayı sporun ve sporcunun önemli bir merkezi haline getirmeye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda 6 tane FIFA standartlarına uygun sahamız söz konusu. Aynı zamanda yüzme havuzumuz ve çok amaçlı spor salonumuzla birlikte adeta takımların kamp yapacağı ve tercih edeceği döneme eriştik. Otellerle de görüşme sonrasında, yaz döneminde otellerinde açık olması suretiyle herhangi bir sorun olmadan inşallah Süper Lig takımlar başta olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından takımların buraya gelip, gerekli imkanları gördükten sonra bir başkasına da önereceği anlayış içerisinde çalışmalar sürdüreceğini biliyoruz."

10 takımla anlaşma sağlandı

Erciyes'in her boyutuyla yaz ve kış sezonu sporlarına hazır olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç; "Şu ana kadar 5 takımla anlaşma yapıldı, 5 tane de bayan futbol takımı olmak üzere 10 tane takım sözleşmesini imzaladı. Diğerleriyle de ilgili görüşmeler devam ediyor. Bizim amacımız kaynaklarımızın özellikle bu tasarruf döneminde yurt dışında harcanmaması, yurt içinde bu tür Yüksek İrtifa Merkezlerin Kayseri'miz gibi, Erzurum gibi değerlendirilmesini buralardan yararlanılmasını sporun ve sporcunun dostu bu şehirlerin gündem de kalmasını sağlanmasını önemsiyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ