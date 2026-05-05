Başkan Büyükkılıç'tan para okçuluk branşında şampiyon olan sporculara tebrik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Büyükkılıç'tan para okçuluk branşında şampiyon olan sporculara tebrik

Başkan Büyükkılıç\'tan para okçuluk branşında şampiyon olan sporculara tebrik
05.05.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Şehit Kemikkıran ve Yiğit Caner Aydın'ı tebrik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Şehit Kemikkıran ve Yiğit Caner Aydın'ı tebrik etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Spor Kulübü milli sporcusu Kemikkıran ve takım arkadaşı Aydın, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Başkan Büyükkılıç, milli sporcular ve ailelerini tebrik ederek, "2029 Dünya Spor Başkenti adayı Kayseri'mizin yetiştirdiği milli sporcumuz ve takım arkadaşının Avrupa şampiyonluğu ile göğsümüz kabardı. Bizlere böyle bir onuru yaşatan sporcularımızı alınlarından öpüyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Büyükkılıç'tan para okçuluk branşında şampiyon olan sporculara tebrik - Son Dakika

Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:27:32. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'tan para okçuluk branşında şampiyon olan sporculara tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.