Başkan Büyükkılıç\'tan para okçuluk branşında şampiyon olan sporculara tebrik

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Şehit Kemikkıran ve Yiğit Caner Aydın'ı tebrik etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Spor Kulübü milli sporcusu Kemikkıran ve takım arkadaşı Aydın, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Başkan Büyükkılıç, milli sporcular ve ailelerini tebrik ederek, "2029 Dünya Spor Başkenti adayı Kayseri'mizin yetiştirdiği milli sporcumuz ve takım arkadaşının Avrupa şampiyonluğu ile göğsümüz kabardı. Bizlere böyle bir onuru yaşatan sporcularımızı alınlarından öpüyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.