Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı Antalya\'ya uğurlandı

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Arena Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi'nde mücadele edecek Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcularını Antalya'ya uğurladı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonunun 2023-2024 faaliyet programında yer alan 10-12 Mayıs Arena Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakalarına katılmak için Antalya'ya hareket etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sporcular ve teknik kadrodan oluşan 33 kişilik Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı'nı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan Antalya'ya uğurladı. Ailelerin de katıldığı uğurlamada genç sporcularla bir araya gelerek bir süre sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, takıma başarılar diledi. Daha mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek için sporun ve sporcunun yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, sporcu ve aileleri ile birlikte Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ