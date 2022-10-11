Başkan Çetin: "Adanaspor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz" - Son Dakika
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Başkan Çetin: "Adanaspor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz"

11.10.2022 00:57
Başkan Çetin: "Adanaspor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Adanaspor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, " Adanaspor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi,

Tur-Beyler Grubu Tribün Lideri Aziz Kaçar, Sevdamız Adana Platformu Sözcüsü Selahattin Baynal, Turuncu Dokunuş Derneği Başkanı Yıldıray Reyhanioğlu ve bir grup turuncu-beyazlı taraftar Başkan Soner Çetin'i makamında ziyaret etti.

Başkan Çetin'e turuncu beyaz renklerde çiçek takdim eden Adanaspor taraftarları, "Her zaman yanımızda oldunuz. Adanaspor kulübüne ve taraftarına ne zaman ihtiyaç olsa destek verdiniz. Yıllarda Osman Yereşen Tesislerini kulübün kullanımına verdiniz ve halen de Adanaspor altyapısı bu tesisi kullanmaya devam ediyor. Size teşekkür etmek için ziyaret ettik" dediler.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de turuncu-beyazlı takımın Adana'nın önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, "Adanaspor'un başarısı bizim için çok önemli. Adanaspor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen desteği bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ADANA

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Kaynak: İHA

Soner Çetin, Adanaspor, Çukurova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Çetin: 'Adanaspor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz' - Son Dakika

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