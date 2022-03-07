Başkan Çolakbayrakdar ampute takımının maçını izledi - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar ampute takımının maçını izledi

07.03.2022 12:12
Başkan Çolakbayrakdar ampute takımının maçını izledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kocasinan Belediyesi Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü-Şişli Yeditepe Engelliler SK karşılaşmasını izledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kocasinan Belediyesi Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü- Şişli Yeditepe Engelliler SK karşılaşmasını izledi. Rakibini 2-1 mağlup eden Kocasinan Belediyesi Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü'nü oyuncularını tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak sporun farklı branşlarında destek verdiklerini belirterek, ampute futbol gibi her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını vurguladı.

Argıncık Spor Tesisleri'nde Kocasinan Belediyesi Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü'nün sporcularına moral ziyareti gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, her iki takımada başarılar dileyerek, dostluğun kazanmasını temenni etti. Tribünlerden maçı takip eden Başkan Çolakbayrakdar, "Her iki takımada başarılar diliyorum. Tabi ki gönlümüz bizim takımın kazanmasından yana, puana ihtiyacımız var. İnşallah centilmen geçen müsabakadan sonra kazanan takımımız olur. Bütün oyuncuları yürekten kutluyor, tebrik ediyorum. Engelleri bir tarafa bırakarak, futbol gibi mücadele gücü yüksek olan bir sporda böylesine keyifli müsabaka ortaya koymalarından dolayı bütün futbolcuları tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince sporun farklı branşlarında destekler veriyoruz. Bireysel spor, futbol ve diğer alanlarda destekler veriyoruz. Burada olduğu gibi Ampute futbola destek veriyoruz. Ampute futbol ile bir nebze olsun engelli kardeşlerimizin, hayatlarını renklendirmek ve spora yönlendirebilme noktasında katkılarımız devam ediyor. Sadece bu alanda değil, birçok alanda engelli kardeşlerimizin, her zaman yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi'nin Masa Tenisi Takımı hakkında da bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, "Masa tenisi takımızdaki sporcularımız, milli takımın bel kemiğidir. Milli takımda oynayan çoğu sporcu, Kocasinan Belediyesi'nin yetiştirdiği oyunculardır. Hem altyapıda yeni yetişen çocuklarımız, hem de profesyonel olarak masa tenisi yapan çocuklarımız bizim gurur kaynağımızdır. Masa tenisi alanında hem kızlar hem erkeklerde altyapıda yetişmeleri için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah masa tenisine özgü bir tesisi de şehrimize kazandıracağız. Masa tenisini daha üst seviyelere ulaşabilmenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız" diye konuştu. Ampute Milli Takım Sporcusu Eftal Özkartal ve diğer sporcular ise engelliler için yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Engellilere yönelik çalışma ve hizmetlerinizi takdirle karşılıyoruz. Engelli kardeşlerimize gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler inşallah daha fazla başarılara imza atacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar ampute takımının maçını izledi
Başkan Çolakbayrakdar ampute takımının maçını izledi
Başkan Çolakbayrakdar ampute takımının maçını izledi
Başkan Çolakbayrakdar ampute takımının maçını izledi
Başkan Çolakbayrakdar ampute takımının maçını izledi
Başkan Çolakbayrakdar ampute takımının maçını izledi

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Ampute Futbol Ligi: Kocasinan Anadolu Erciyes Engelliler: 2 Şişli Yeditepe Engelliler: 1 Ampute Futbol Ligi: Kocasinan Anadolu Erciyes Engelliler: 2 Şişli Yeditepe Engelliler: 1 Kayseri'de öğrenciler Erciyes'te eğlenceli bir gün geçirdi Kayseri'de öğrenciler Erciyes'te eğlenceli bir gün geçirdi

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Çolakbayrakdar ampute takımının maçını izledi - Son Dakika


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