Ayvalıkgücü\'ne Mesut Ergin dopingi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor'un antrenmanını ziyaret ederek futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında yenilenen tesisleri de inceleyen Başkan Ergin, kulübün gelişimine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

3.Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Ayvalıkgücü Belediyespor'a olan inanç ve desteklerinin tam olduğunu vurgulayan Ergin, "Başarılarıyla her zaman bizleri gururlandıran futbolcu kardeşlerimize ve teknik ekibimize yürekten başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR