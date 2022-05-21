Başkan Eroğlu'ndan ortak kamp yapan milli güreşçilere ziyaret - Son Dakika
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Başkan Eroğlu'ndan ortak kamp yapan milli güreşçilere ziyaret

21.05.2022 13:20
Başkan Eroğlu'ndan ortak kamp yapan milli güreşçilere ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Ankara Elmadağ'da Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ın katılımıyla gerçekleşen milli takım ortak kampını ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Ankara Elmadağ'da Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ın katılımıyla gerçekleşen milli takım ortak kampını ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre misafir ekip ve milli takım sporcuları ile sohbet eden Eroğlu, ortak kamplara büyük önem verdiklerini kaydetti.

Eroğlu, "Bu tarz ikili kamplar verimli geçiyor. Sporcularımız daha istekli oluyor. Ayrıca ikili kamplar dostluk havasında, motivasyonu yüksek ve verimli çalışmalara sahne oluyor. Önceki dönemlerde de bu şekilde çalışmalarımız oluyordu, artık daha sık planlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu daha sonra, Türk, Kazakistan ve Azerbaycanlı antrenörler ile basketbol maçı yaptı.

Basketbol maçının ardından Eroğlu, milli takımdan arkadaşı ve Grekoromen Milli Takım Genel Kordinatörü Bayram Özdemir ile birlikte mindere çıktı.

Keyifli anlara sahne olan ziyaretin sonunda Elmadağ Kamp Merkezi'nde kamp yapan sporcular ve teknik ekip, Eroğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Eroğlu'ndan ortak kamp yapan milli güreşçilere ziyaret
Başkan Eroğlu'ndan ortak kamp yapan milli güreşçilere ziyaret
Başkan Eroğlu'ndan ortak kamp yapan milli güreşçilere ziyaret
Başkan Eroğlu'ndan ortak kamp yapan milli güreşçilere ziyaret

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Kaynak: AA

Milli Takım, Kazakistan, Elmadağ, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Eroğlu'ndan ortak kamp yapan milli güreşçilere ziyaret - Son Dakika


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