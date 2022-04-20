Başkan Genç, Döşemealtılıları maça davet etti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Genç, Döşemealtılıları maça davet etti

20.04.2022 13:32
Başkan Genç, Döşemealtılıları maça davet etti

Süper Amatör ligi ikinci sırada tamamlayarak Play-Out oynamaya hak kazanan Kırkgöz Döşemealtı Belediye takımı, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme maçını 24 Nisan Pazar günü Kepez Hasan Doğan Stadyumunda oynayacak.

Süper Amatör ligi ikinci sırada tamamlayarak Play-Out oynamaya hak kazanan Kırkgöz Döşemealtı Belediye takımı, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme maçını 24 Nisan Pazar günü Kepez Hasan Doğan Stadyumunda oynayacak. Kulübün Onursal Başkanı olan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçe halkını takımını desteklemek için stadyuma davet etti.

İlçe halkını maça davet eden Başkan Genç, "İlçe gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spor yaparak sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz. İlçe gençlerimiz de kısa sürede elde ettikleri başarılarla emin adımlarla ilerliyor. Takımımızın adeta kader maçı olarak niteleyeceğimiz BAL ligine yükselme maçında tüm taraftarlarımızı ve ilçe halkımızı tribünlerde yerlerini almaya bekliyoruz" diye konuştu.

Süper Amatör lige yükseldiği ilk yıl oynadığı 22 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak 53 puanla ligi tamamlamayı başaran kırmızı-siyah-beyazlılar Play-Out oynamaya hak kazanmıştı. Play-out öncesi 3 hazırlık maçı oynayan ve 2'sini kazanmayı başaran Döşemealtı takımı 24 Nisan tarihinde kader maçına çıkacak.

BAL liginde şampiyon olan Kepez Belediyespor oynayacağı Play-off karşılaşmasında 3'ncü lige çıkarsa Manavgat Belediyespor ile oynayacak olan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol takımı Kepez Belediyespor 3'ncü lige çıkamazsa bu kez Kemer Spor ile Play-out maçı oynayarak BAL ligine çıkmak için ter dökecek. - ANTALYA

Başkan Genç, Döşemealtılıları maça davet etti
Başkan Genç, Döşemealtılıları maça davet etti
Başkan Genç, Döşemealtılıları maça davet etti
Başkan Genç, Döşemealtılıları maça davet etti

YORUMLAR
500
Kayısıda hasar tespiti ay sonunda tamamlanacak Kayısıda hasar tespiti ay sonunda tamamlanacak Havaların ısınmasıyla ortaya çıktılar! İşte sürü halinde dolaşan yılanlar Havaların ısınmasıyla ortaya çıktılar! İşte sürü halinde dolaşan yılanlar

Döşemealtı, Hisarcık, Nisan, Kepez, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Genç, Döşemealtılıları maça davet etti - Son Dakika


Son Dakika
13:25 Evinizi yabancı zenginlere kiralamak isterken iki kez düşünün: Tinder avcısı kılığındaki dolandırıcılar iş başında
13:11 Köpeğini gezdirirken muhtarın sopalı saldırısına uğradı, ertesi gün köpekleri zehirlenerek öldürüldü
13:11 2 yıl önce İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı
13:02 Psikolog Esra Ezmeci'den "Çok ateşliyim, kimse beni tatmin edemiyor" diyen takipçisine şaşırtan yanıt
12:59 Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak
12:58 Seçim vaktinde mi yapılacak? Galatasaray'ın itirazı cuma günü görüşülecek
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen kanser hastası kadının ricasını kırmadı
12:35 Ferrero Türkiye'den açıklama: Kinder çikolatalarının tüm resmi kontrolleri yapıldı, ürünlerimiz güvenli
12:32 Erdoğan'dan 6'lı masa hakkında ilginç yorum: Milletimiz kimin kurduğunu biliyor
12:21 Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi! YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçe gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 13:39:48. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Genç, Döşemealtılıları maça davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement