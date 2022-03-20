Başkan Kanar'dan amatör kulüplere tam destek - Son Dakika
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Başkan Kanar'dan amatör kulüplere tam destek

20.03.2022 09:54
Başkan Kanar'dan amatör kulüplere tam destek

Mustafakemalpaşa'da sporun çıtasını yükseltmek hedefiyle her alanda önemli projelere imza atan Belediye Başkanı Mehmet kanar ilçedeki amatör spor kulüplerini de desteklemeye devam ediyor.

Mustafakemalpaşa'da sporun çıtasını yükseltmek hedefiyle her alanda önemli projelere imza atan Belediye Başkanı Mehmet kanar ilçedeki amatör spor kulüplerini de desteklemeye devam ediyor.

Başkan Kanar'ın girişimleriyle yeniden ayağa kaldırılan Mustafakemalpaşa Amatör Spor Kulüpler Birliği geçtiğimiz haftalarda yeni başkanını seçti. Yalıntaş Gençlik Spor Kulübü Başkanı Samet Karanfil, gerçekleşen olağanüstü kongre sonrası yeni yönetimiyle Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı ziyaret etti. İlçe sporu için uzun istişarelerde bulunan Başkan Mehmet Kanar ve Samet Karanfil ana temanın alt yapı için yapılacak değişimler olabileceğini konuştular.

Genç Başkan Karanfil, "Destek veren herkese teşekkür ederim. Amatör futbol ülke futbolunun geleceği için çok önemli, biz bu düşünce çerçevesinde en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. Genç ve dinamik bir ekip oluşturduk. Yapılması gereken çok iş var. Bizde de bunları yapacak enerji ve güç var. Buradan şunu belirtmek istiyorum. Bu işin içinde olanlar kişisel egolarını bir kenara bıraksın ve futbola hizmet için fikir yürütsün, bize destek olacak herkese kapımız açık olacak. Mustafakemalpaşa futbolunda köklü bir değişim olması gerekiyor ve bunun için ilk adımın atıldığını düşünüyorum" diye konuştu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Göreve gelen Samet kardeşimi tebrik ederim. İstişarelerimizi yaptık. Kısıtlı imkanlarına rağmen sporun tabana yayılmasında önemli bir görev üstlenen amatör futbol kulüplerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Başkan Kanar'dan amatör kulüplere tam destek

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Mehmet Kanar, Yalıntaş, Hisarcık, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Kanar'dan amatör kulüplere tam destek - Son Dakika


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