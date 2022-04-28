Başkan Karalar'dan 'Spor Müzesine' yeşil ışık - Son Dakika
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Başkan Karalar'dan 'Spor Müzesine' yeşil ışık

28.04.2022 13:30
Başkan Karalar'dan 'Spor Müzesine' yeşil ışık

TSYD Adana Şube Başkanı Hoşfikirer'in spor müzesi talebine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 'olabilir' diyerek yeşil ışık yaktı.

TSYD Adana Şube Başkanı Hoşfikirer'in spor müzesi talebine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 'olabilir' diyerek yeşil ışık yaktı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Yönetim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret ederek Adana sporu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, Asbaşkan Adnan Poyraz ve Engin Kanber, Sayman Şehmus Baysal, Şube Sekreteri Akif Özdemir, Yönetim Kurulu üyelerinden Hakan Köker ve Doğan Gülbasar ile Şube Müdürü Mehmet Önal'ın yer aldığı ziyarette, Karalar, Hoşfikirer'i yeni görevinden dolayı kutladı.

Hoşfikirer ismini duyunca duygulandığını ifade eden Karalar, "Ali Ağabey'in Adana'ya yaptıkları unutulmaz" dedi. Karalar, Adana sporunun dünü, bugünü ve yarını için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin önemli bir kurum olduğunu söyledi. Başkan Karalar, Beşiktaş ve Adana Demirspor taraftarı olduğunu belirtirken, "Ancak, Adanaspor'a da en az Demirspor kadar yakınım. Desteğimiz, her iki kulübe de eşit. Son Demirspor - Trabzonspor karşılaşmasında hakemin yaptıkları ortada. Ben bile tribünde çıldırdım. Trabzonspor'un Demirspor'u yenmesi anlayışla karşılanabilir. Ama, burada hakem baş faktör olmamalı. 2. dakikada penaltıyı verdi, takımın gardı düştü " dedi.

Başkan Hoşfikirer, Adana'nın sporun her kademesinde çok büyük isimler çıkardığına dikkat çekerken, bu konuda tek eksiğin bir spor müzesinin olmaması olduğunu belirtti.

Başkan Karalar, Hoşfikirer'in önerisinin oldukça makul olduğunu belirtirken, spor müzesi konusunda yeşil ışık yaktı. En kısa sürede yetkililere talimat vereceğini belirten Başkan Karalar, "Spor müzesi tabi ki olabilir. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Bazı şeyleri birlikte başaracağız. Bu da onlardan birisi olabilir" diye konuştu. - ADANA

Başkan Karalar'dan 'Spor Müzesine' yeşil ışık
Başkan Karalar'dan 'Spor Müzesine' yeşil ışık

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Zeydan Karalar, Türkiye, Karalar, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Karalar'dan 'Spor Müzesine' yeşil ışık - Son Dakika


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