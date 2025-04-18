Başkan Kul, Başarılı Sporcuları Ağırladı - Son Dakika
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Spor

Başkan Kul, Başarılı Sporcuları Ağırladı

Başkan Kul, Başarılı Sporcuları Ağırladı

Samsun'un Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, il müsabakalarında başarılı sonuçlar elde eden sporcuları makamında ağırlayıp, onlara destek vereceklerini belirtti. Kul, genç yeteneklerin başarılarını kutlarken, Türkiye Şampiyonasına katılacak güreşçilere başarılar diledi.

18.04.2025 10:44  Güncelleme: 10:46
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Samsun'un Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, il müsabakalarında derece yapan sporcuları makamında ağırladı. Şenol Kul, "Çabamız şampiyonlar yetiştirmek için. Termemizden daha fazla şampiyon çıkarmak için sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

U20 Gençler Kulüp Müsabakasında iki ikincilik ile bir üçüncülük elde ederek takım halinde birinci olan Terme Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcuları ve Okul Sporları Karakucak Güreşleri İl Müsabakalarında ise 5 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük elde eden Termeli sporcular madalyaları ile birlikte Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u makamında ziyaret etti.

"Terme'nin gururu oldular"

Başkan Kul, müsabakalarda dereceler elde eden sporcuları tebrik ederek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan güreşçilere başarılar diledi. Öğrencilerin başarılarından dolayı gurur duyduğunu kaydeden Başkan Kul, "İlçemizi en iyi şekilde temsil ederek dereceler elde eden öğrencilerimizi ve hocalarını gönülden kutluyorum. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Türkiye Şampiyonasına katılacak sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kul: "Genç yeteneklerin her zaman yanındayız"

Sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin teşvik edilmesi konusunda verdikleri desteklerin önemine vurgu yaparak, şampiyona sırasında elde edilen başarıların Terme'nin spor alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyleyen Kul, "Sporcularımızın ulusal ve uluslararası platformlarda daha büyük başarılara imza atması için desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Ziyarette öğrencilere İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Seyrekli ile birlikte güreş antrenörleri Necdet Akman ve Samet Şahin eşlik etti. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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