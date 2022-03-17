Başkan Orkan'dan yeni semt spor sahaları müjdesi - Son Dakika
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Başkan Orkan'dan yeni semt spor sahaları müjdesi

17.03.2022 14:44
Başkan Orkan'dan yeni semt spor sahaları müjdesi

Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ilçeye yeni semt spor sahaları yapılacağı müjdesini verdi.

Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ilçeye yeni semt spor sahaları yapılacağı müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Kabakdere, Kamçıllı, Tatlıpınar, Turplu ve Yeniköy Kırsal Mahallelerinde bulunan ilköğretim okullarının bahçelerinde halı sahalar inşa eden Karesi Belediyesi yeni semt spor sahaları yapımı için ilk adımı attı. Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Dr. Mustafa Canbey ve Yavuz Subaşı ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz'i ziyaret etti.

"Semt spor sahaları için söz aldık"

Ziyarette Karesi Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler sunan, gençlere ve spora verdikleri öneme dikkat çeken Başkan Orkan, Karesi'ye yeni semt spor sahaları için Dilsiz'den söz aldı. Karesi'deki çocuk ve gençlerin spor ile buluşturmaya devam edeceklerini belirten Başkan Orkan, "Gençlerimize müjdemiz var! Karesi'mize yeni semt spor sahaları kazandırıyoruz. Milletvekillerimiz Dr. Mustafa Canbey ve Yavuz Subaşı ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz ile bir araya geldik. İlçemize yeni semt spor sahları kazandırmak için söz aldık. Yapacağımız planlamalar sonrası sahaları inşa etmeye başlayacağız. Karesi'mize hayırlı olsun" dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Orkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz'e Karesi Belediyesi logolu bir tablo hediye etti. Orkan desteklerinden ötürü milletvekilleri Canbey ve Subaşı'na da teşekkür etti. - BALIKESİR

Başkan Orkan'dan yeni semt spor sahaları müjdesi

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Dinçer Orkan, gençlik, Subaşı, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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