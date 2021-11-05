Başkan Palancıoğlu: "Amatör spor kulüplerine desteğimiz devam edecek"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu ziyaret ederek, "Amatör Spor Kulüplerine desteğimiz devam edecek" dedi.

Amatör spor kulüplerine ve sporcularına önem verdiklerini, çünkü alt yapıları ile tüm spor branşlarının temelini oluşturduklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Sayın Mutlu Önal'a ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Her zaman desteklerimiz ve ortak çalışmalarımızın artarak devam edeceğini belirttik. Bundan önce olduğu gibi birçok etkinliği yine beraber yapacağız. Gençlerimizin sporla buluşmasında önemli hizmetler yapan Federasyon'umuzun yeni yönetimine başarılar diliyorum" dedi

Başkan Dr. Palancıoğlu, Amatör Spor Kulüplerine malzeme yardımında bulunarak bölge sporunun gelişmesine katkı sağladıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ