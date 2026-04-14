Başkan Sekmen: "Şampiyonluk benim canım şehrimin ruhunda var" - Son Dakika
Başkan Sekmen: "Şampiyonluk benim canım şehrimin ruhunda var"

14.04.2026 09:27  Güncelleme: 09:28
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor FK'nın süper lig yolculuğundaki başarılarını ve kulüp yönetimi ile futbolcularını kutladı. Sekmen, bu galibiyetin şehre ve taraftarlara armağan olduğunu belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor FK'nın süper lig yolculuğunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Başkan Sekmen, yaptığı açıklamada, "Şanlı ve şerefli Erzurumspor'umuz, Boluspor karşısında ortaya koyduğu mücadele, azim ve kararlılıkla bizleri gururlandırdı. Her türlü zorluğa rağmen gece demeden gündüz demeden canla başla görev yapan Kulüp Başkanımız Ahmet Dal kardeşim ve kıymetli yönetimini, Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta kardeşim ve ekibini, gurur vesilemiz olan aslan yürekli futbolcularımız ve 90 dakika boyunca takımımızı destekleyen 12. Adam vefakar taraftarlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu galibiyet, şehrimize, taraftarlarımıza ve tüm Erzurumspor ailesine armağan olsun. Mertliğin ve cesaretin simgesi Erzurumspor'umuza Süper Lig yolunda başarılar diliyorum. Şampiyonluk benim canım şehrimin ruhunda var" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Sekmen, Belediye, Futbol, Spor, Son Dakika

