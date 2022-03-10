Başkan Şerifoğulları, Elazığspor'u Kahta'da yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Başkan Şerifoğulları, Elazığspor'u Kahta'da yalnız bırakmadı

10.03.2022 13:01

-Başkan Şerifoğulları, Elazığspor'u Kahta'da yalnız bırakmadı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığspor'un deplasmanda oynadığı Kahta 02 Spor maçını tribünden izledi ve maç sonu futbolculara prim sözü verdi.

-Başkan Şerifoğulları, Elazığspor'u Kahta'da yalnız bırakmadı

ELAZIĞ - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığspor'un deplasmanda oynadığı Kahta 02 Spor maçını tribünden izledi ve maç sonu futbolculara prim sözü verdi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kahta 02 Spor'u deplasmanda 1-0 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir adım atan Elazığspor'da, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları takımı zorlu deplasmanda yalnız bırakmadı. Galibiyet sonrası soyunma odasına giden Başkan Şerifoğulları futbolcular ve teknik heyeti tek tek kutladı. Futbolculara hitaben bir açıklama yapan Şerifoğulları, "Dünde sizin yanınızdaydık, bugünde yanınızdayız ve yarın da yanınızda olacağız. Bu bir başlangıç, inşallah bundan sonraki maçlarda da yüreğinizi ortaya koyarak, terinizin son damlasına kadar mücadele edeceksiniz. Elazığ'ın umudu da sizlersiniz, geleceği de, hayali de sizlersiniz. Ağzınızdan çıkacak her kelime başımla gözüm üstüne, primleriniz benden fazlasıyla" dedi.

Başkan Şerifoğulları, Elazığspor'u Kahta'da yalnız bırakmadı
Başkan Şerifoğulları, Elazığspor'u Kahta'da yalnız bırakmadı
Başkan Şerifoğulları, Elazığspor'u Kahta'da yalnız bırakmadı

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Şahin Şerifoğulları, Futbol Federasyonu, Elazığspor, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Şerifoğulları, Elazığspor'u Kahta'da yalnız bırakmadı - Son Dakika


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