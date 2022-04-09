Başkan Sezer şampiyon kızlara başarılar diledi - Son Dakika
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Başkan Sezer şampiyon kızlara başarılar diledi

09.04.2022 12:45
Başkan Sezer şampiyon kızlara başarılar diledi

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli şampiyonu Cadence Gölcük İhsaniyespor voleybol takımını ağırladı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli şampiyonu Cadence Gölcük İhsaniyespor voleybol takımını ağırladı. Sezer, Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası grup maçları öncesinde sporculara başarı dileklerini iletti.

Genç Kızlar Kocaeli Şampiyonu olan Cadence Gölcük İhsaniyespor Voleybol Takımı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in makamına konuk oldu. Ziyarette Cadence Gölcük İhsaniyespor 2. Başkanı Zafer Kanpara, takım antrenörleri Aynur Aydoğdu, Merve Bayer ve Erol Malal ile sporcular, şampiyonluk kupasını Başkan Sezer'e takdim etti. Şampiyon takımı tebrik eden Başkan Sezer, kulüp çalışmaları hakkında başkan ve antrenörlerden bilgi aldı.

Başkan Sezer, Kocaeli'de oynanacak Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası grup maçlarında mücadele edecek Cadence Gölcük İhsaniyespor Voleybol Takımına moral vererek başarılar diledi. - KOCAELİ

Başkan Sezer şampiyon kızlara başarılar diledi
Başkan Sezer şampiyon kızlara başarılar diledi
Başkan Sezer şampiyon kızlara başarılar diledi

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Gölcük Belediyesi meclisinde, iş yerlerinde Türkçe isim kullanılması oy birliğiyle kabul edildi Gölcük Belediyesi meclisinde, iş yerlerinde Türkçe isim kullanılması oy birliğiyle kabul edildi

Ali Yıldırım Sezer, Şampiyon, voleybol, Gölcük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Sezer şampiyon kızlara başarılar diledi - Son Dakika


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