Başkan Soykan şampiyon sporcuyu ağırladı - Son Dakika
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Başkan Soykan şampiyon sporcuyu ağırladı

12.10.2022 13:29
Başkan Soykan şampiyon sporcuyu ağırladı

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda ABD'li rakibini yenerek şampiyon olan ve Akyazı'da büyük bir coşku ile karşılanan Abdulhamit Altun'u makamında ağırladı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda ABD'li rakibini yenerek şampiyon olan ve Akyazı'da büyük bir coşku ile karşılanan Abdulhamit Altun'u makamında ağırladı.

Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda ABD'li rakibini yenerek şampiyon olan Abdulhamit Altun, Akyazı'da büyük bir coşku ile karşılandı. Davul zurna ekibi ile karşılanan ve araç konvoyu ile ilçede tur atan Abdulhamit Altun, sonrasında Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ı ziyaret etti. Altun ve beraberindekileri makamında ağırlayan Belediye Başkanı Bilal Soykan, "İlçemizin evladı Abdulhamit Altun kardeşimiz Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'ndaki başarısı ile hepimizi gururlandırdı. İlçemizde bugüne kadar çok önemli sporcular yetişti ve büyük başarılara imza attılar. Abdulhamit kardeşimizde ilçemizde yetişen önemli sporculardan bir tanesi. İlçemizde onun gibi başarılı sporcular yetişmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kendisini, bu başarısında emeği olan hocaları ve ailesini bir kez daha tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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