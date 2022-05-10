Başkan Ünlü'den Dünya Şampiyonası'na hazırlanan "yıldız" haltercilere ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Ünlü'den Dünya Şampiyonası'na hazırlanan "yıldız" haltercilere ziyaret

10.05.2022 11:31
Başkan Ünlü'den Dünya Şampiyonası'na hazırlanan "yıldız" haltercilere ziyaret

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'na Ankara'da hazırlanan milli sporcularla bir araya geldi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'na Ankara'da hazırlanan milli sporcularla bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'da devam eden Gençler Dünya Şampiyonası'ndan Türkiye'ye dönen Ünlü, uçaktan iner inmez ayağının tozuyla Yıldız Kadın Halter Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Meksika'da düzenlenecek organizasyona hazırlanan milli takımın sporcu ve antrenörleriyle görüşen Talat Ünlü, "Yunanistan'daki gençler şampiyonasında sporcularımızın elde ettiği dereceler bizleri mutlu etti. Şimdi sıra sizlerde ve bu çalışmalarınızın karşılığını alma vakti geldi. Federasyon olarak tüm imkanlarımızı sizlerin başarısı için seferber ediyoruz. Bizlere her zaman destek olan bakanımıza çok teşekkür ediyor, sizlerden ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenizi ve bol madalya kazanmanızı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Ünlü'den Dünya Şampiyonası'na hazırlanan yıldız haltercilere ziyaret
Başkan Ünlü'den Dünya Şampiyonası'na hazırlanan yıldız haltercilere ziyaret

YORUMLAR
500
Modern pentatloncular İlke Özyüksel ve İpek Akşin, Bulgaristan'da yarı finalde Modern pentatloncular İlke Özyüksel ve İpek Akşin, Bulgaristan'da yarı finalde 'Sesi Görenler' ile genç milli futbolcular bir araya geldi 'Sesi Görenler' ile genç milli futbolcular bir araya geldi

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Halter, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başkan Ünlü'den Dünya Şampiyonası'na hazırlanan 'yıldız' haltercilere ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ilişki terapistinden yardım istedi
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
16:59 Tren rayları üzerinde başı kesik cansız beden bulundu
16:59 Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı
16:53 Acun Ilıcalı bir sonraki hedefini açıkladı: Gelecek sezon play-off potasında yer almak istiyorum
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
16:46 Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler: Partimiz hakkında teknik ve fiziki takip talimatı vermişler! Soylu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 17:32:41. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Ünlü'den Dünya Şampiyonası'na hazırlanan "yıldız" haltercilere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement