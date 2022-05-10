Başkan Ünlü'den Dünya Şampiyonası'na hazırlanan "yıldız" haltercilere ziyaret - Son Dakika

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'na Ankara'da hazırlanan milli sporcularla bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'da devam eden Gençler Dünya Şampiyonası'ndan Türkiye'ye dönen Ünlü, uçaktan iner inmez ayağının tozuyla Yıldız Kadın Halter Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Meksika'da düzenlenecek organizasyona hazırlanan milli takımın sporcu ve antrenörleriyle görüşen Talat Ünlü, "Yunanistan'daki gençler şampiyonasında sporcularımızın elde ettiği dereceler bizleri mutlu etti. Şimdi sıra sizlerde ve bu çalışmalarınızın karşılığını alma vakti geldi. Federasyon olarak tüm imkanlarımızı sizlerin başarısı için seferber ediyoruz. Bizlere her zaman destek olan bakanımıza çok teşekkür ediyor, sizlerden ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenizi ve bol madalya kazanmanızı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.