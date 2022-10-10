Başkan Uz: "Taraftarların istifa çağrısını anlayışla karşılıyorum"

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, içinde bulundukları kötü durumdan çıkacaklarına inandıklarını belirterek, "Sakat ve cezalı oyuncularımızın çokluğu sebebiyle çok dar bir kadroyla mücadele ediyoruz. Şu anda istediğimiz yerde değiliz ama buradan kurtulacağız. Taraftarların istifa çağrısını anlayışla karşılıyorum ancak çıktığımız yoldan geri dönmeyeceğiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Pendikspor'a tek golle mağlup olan Denizlispor'da üzüntü hakim. Kulüp Başkanı Mehmet Uz, transfer yasağı sebebiyle geçen sezonki kadroyla mücadele ettiklerini, bunun yanı sıra sezon başından beri sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle ideal bir kadroyla sahaya çıkamadıklarını belirterek, "Pendikspor maçında 3'ü sakat, 2'si cezalı 5 oyuncumuzdan mahrum oynadık. 19 Kişilik kadromuzda alt yapıdan 6 oyuncumuz vardı. Maç boyunca rakibimize neredeyse gol pozisyonu vermedik ancak tek golle sahadan mağlup ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Alınan kötü sonuçların herkesten çok kendilerini üzdüğünü belirten Başkan Uz, "Geçen sezon aynı yönetim, aynı teknik heyet ve aynı oyuncularla zoru başardık. Sakat ve cezalı oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte inanıyorum ki galibiyetlerde gelmeye başlayacak. Taraftarlarımızın maç sonunda yönetimi istifaya çağırmasını anlayışla karşılıyorum. Çünkü üzülüyorlar ve buna tepki koyuyorlar. Futbolda bunlar yaşanıyor" şeklinde konuştu.

"Kayyuma kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulübümüzü ligde tuttuk"

Geçtiğimiz sezon sonunda kulübün durumunu şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıkladıklarını ve göreve talip olunması halinde bırakmaya hazır olduklarını belirten Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Kayyuma kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulübümüzü ligde tuttuk. Kendi dönemimizde borç yapmadık. Geçmişten gelen borçlar sebebiyle transfer yasağına takıldık. Buna rağmen mazeret değil, iş üretmeye çalıştık. Bu kulübün borç sarmalından kurtulup kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp olması için çıktığımız yoldan geri dönmeyeceğiz. Eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Ne bizi eleştirenlere ne de istifaya davet edenlere en küçük bir kırgınlığım ve kızgınlığım yok. Sorumluluğumuzu da ne yapmak istediğimizi de biliyoruz. İnşallah başaracağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ