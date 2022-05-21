Başkan Yılmaz'dan, İçel İdman Yurdu maçı için otobüs ve bilet desteği - Son Dakika
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Başkan Yılmaz'dan, İçel İdman Yurdu maçı için otobüs ve bilet desteği

21.05.2022 10:35
Başkan Yılmaz'dan, İçel İdman Yurdu maçı için otobüs ve bilet desteği

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 23 Mayıs Pazartesi günü Ankara'da Fethiyespor ile karşılaşacak İçel İdman Yurdu'nun taraftarına, otobüs ve maç bileti desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 23 Mayıs Pazartesi günü Ankara'da Fethiyespor ile karşılaşacak İçel İdman Yurdu'nun taraftarına, otobüs ve maç bileti desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3'üncü Lig 3'üncü Grupta mücadele eden şehrin takımı İçel İdman Yurdu; play-off yarı final müsabakasında evinde Orduspor 1967'yi 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. İçel İdman Yurdu, play-off final müsabakasını ise Fethiyespor ile oynayacak.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, bir açıklama yaparak, 23 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Ankara Eryaman Stadyumunda yapılacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar için otobüs ve maç bileti desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Maça gitmek isteyenlerin; 23 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da Yunus Emre Kültür Merkezi önünden kalkacak otobüsler ve biletler için belediyenin 0324 322 72 00 numaralı telefonunu arayarak bilgi alabilecekleri ve kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

"Tribünde omuz omuza yerimizi alacağız"

"El birliği ile başaracağız" diyen Başkan Yılmaz, "Şehrimizin takımı İçel İdman Yurdu, play-off final müsabakasını Fethiyespor ile oynayacak. Biz de tribünde hemşehrilerimizle omuz omuza yerimizi alacağız. İnşallah Mersinimize galibiyetle döneceğiz. Buna şehir olarak inanıyoruz, çünkü Metin Saltık başkanlığında güzel bir yönetim, başarılı bir takım ve teknik heyet var. Bunun yanında takımına sahip çıkan kent dinamiklerimiz ve taraftarlarımız var. Toroslar Belediyesi olarak her zaman yanında olduğumuz takımımızı Ankara'da yapılacak final müsabakasında da yalnız bırakmayacağız. Maça gitmek isteyen hemşehrilerimize otobüs ve bilet desteğinde bulunuyoruz. El birliği ve güç birliğiyle maçı kazanacağız" diye konuştu.

İçel İdman Yurdu Spor Kulübü'ne, Korukent Mahallesinde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezindeki tesisi tahsis eden Başkan Yılmaz, her hafta 100 genci İçel İdman Yurdu'nun evinde oynadığı maçlarda ağırlamaya ve Toroslar'dan taraftarları servislerle maça götürmeye de devam ediyor. - MERSİN

Başkan Yılmaz'dan, İçel İdman Yurdu maçı için otobüs ve bilet desteği
Başkan Yılmaz'dan, İçel İdman Yurdu maçı için otobüs ve bilet desteği
Başkan Yılmaz'dan, İçel İdman Yurdu maçı için otobüs ve bilet desteği
Başkan Yılmaz'dan, İçel İdman Yurdu maçı için otobüs ve bilet desteği

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Kaynak: İHA

Pazartesi, Toroslar, Mersin, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Yılmaz'dan, İçel İdman Yurdu maçı için otobüs ve bilet desteği - Son Dakika


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