Başkent Ampute Futbol Gücü'nün, EAFF Avrupa Ligi'deki rakipleri belli oldu
17.02.2026 17:14  Güncelleme: 17:17
Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü, EAFF Avrupa Ligi'nde Olympigue de Marseille (Fransa) ve Footbal Club Crusaders (Ukrayna) ile mücadele edecek. Kulüp, 2026 yılında ev sahipliği yapacağı turnuva öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü, European Amputee Football Federation (EAFF) Avrupa Ligi'nde Olympigue de Marseille (Fransa) ve Footbal Club Crusaders (Ukrayna) ile yarışacak.

Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü EAFF Avrupa Ligi lansmanı ve fikstür çekimi öncesi bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 22-26 Nisan arasında yapılacak EAFF Avrupa Ligi öncesi fikstür çekimi yapıldı ve takımın hazırlıkları değerlendirildi. Avrupa Ampute Futbol Federasyonunun (EAFF) ilk kez düzenleyeceği Avrupa Ligi, 2026 yılında Başkent Ampute Futbol Gücü Kulübünün ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek. EAFF Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi'nin desteklediği Başkent Ampute Futbol Gücü temsil edecek. Turnuvada Türkiye, İspanya, Fransa, Polonya, İngiltere ve İtalya'dan olmak üzere toplam 6 takım mücadele edecek. Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü, bugün çekilen kurada A Grubunda Olympigue de Marseille (Fransa) ve Footbal Club Crusaders (Ukrayna) ile yarışacak.

Rahmi Özcan: "Ülkemizi temsil etmekten dolayı gururluyuz"

Düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi temsil etmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Türk Ampute futbolcu Rahmi Özcan, "Burada bulunmaktan ve ülkemizi temsil etmekten dolayı mutlu ve gururluyuz. Takım arkadaşlarımızla beraber bir yola çıktık. Başlangıç seviyesinde olmamıza rağmen 3 tane kupayla karşınızdayız. Öncelikle Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupayı başkentimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Engelsiz, başarıyla dolu yolculuğumuz esnasında Avrupa Kupası serüvenini bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi Avrupa Ligi'nde de şampiyonluğu başkentimize getirebilmenin mutluluğunu yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen kura çekimine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü sporcuları katılım sağladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ukrayna, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

