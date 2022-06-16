Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu Sezonu şampiyonları belli oldu - Son Dakika
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Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu Sezonu şampiyonları belli oldu

16.06.2022 11:58
Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu Sezonu şampiyonları belli oldu

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Basketbol İl Temsilciliği tarafından Manisa'da düzenlenen 2021-2022 Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Basketbol İl Temsilciliği tarafından Manisa'da düzenlenen 2021-2022 Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu tamamlandı.

Manisa'da büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan 2021-2022 Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu sona erdi. Müsabakalar sonunda Büyük Erkekler kategorisinde Cesur Yıldızlar Spor Kulübü birinci oldu. U-18 Erkekler kategorisinde ise Akhisar Belediyespor Kulübü birinci olurken, U-18 Kızlar kategorisinde Manisa Gençlik ve Masterler Spor Kulübü birinci oldu. U-16 Erkekler kategorisinde Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, U-16 Kızlar kategorisinde Turgutlu Belediyespor Kulübü birinci oldu.

U-14 Erkekler kategorisinde Cesur Yıldızlar Spor Kulübü, U-14 Kızlar kategorisinde Manisa 8 Eylül Spor Kulübü birinci oldu.

U-12 Erkekler kategorisinde Cesur Yıldızlar Spor Kulübü, U-12 Kızlar kategorisinde Er-Gü Spor Kulübü birinci oldu. U-11 Erkekler kategorisinde Manisa 8 Eylül Spor Kulübü, U-11 Kızlar kategorisinde Er-Gü Spor Kulübü birinci oldu. U-10 Erkekler kategorisinde ise Manisa Lider Spor Kulübü, U-10 Kızlar kategorisinde Er-Gü Spor Kulübü birinci oldu.

Dereceye giren takımlar için Atatürk Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Sporcu velilerinin de yoğun ilgi gösterdiği törende takımlara madalya ve kupaları Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Seyhan Terzi, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kerim Kocabıyık, Satın Alma Şube Müdürü Mustafa Ersuz, Basketbol İl Temsilcisi Doç. Dr. Gökhan Çobanoğlu ve hakemler tarafından verildi. Dereceye giren takımları tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa'nın sürekli gelişim gösteren altyapısıyla Türk basketboluna yetenekli sporcular kazandırdığını söyledi. - MANİSA

Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu Sezonu şampiyonları belli oldu
Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu Sezonu şampiyonları belli oldu
Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu Sezonu şampiyonları belli oldu
Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu Sezonu şampiyonları belli oldu
Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu Sezonu şampiyonları belli oldu
Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu Sezonu şampiyonları belli oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Akhisar Belediyespor, basketbol, gençlik, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu Sezonu şampiyonları belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu Sezonu şampiyonları belli oldu - Son Dakika
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