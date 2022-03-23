Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika

Salon: Servet Tazegül:
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Orkun Yurttaş, Nazlı Çisil Güngör
OGM Ormanspor: Robinson 19, Sevgi Uzun 16, Mc Cowan 26, Damla Gezgin 9, Lucet 3, Gökşen Fitik 3, Meltem Avcı 7, Nazlı Bircan Gökdemir 2
BOTAŞ: Dubljevic 28, Ayşe Cora 6, Sehernaz Çidal 5, Tilbe Şenyürek 11, Davis 10, Ayşegül Günay Aladağ 2, Hatice Pelin Gülçelik, Işıl Alben 7, Prezelj, Jurjane 8
1. Periyot: 28-21
Devre: 43-44
3. Periyot: 64-61
Beş faulle çıkan: 39.12 Sehernaz Çidal (Botaş)
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında BOTAŞ'ı 85-77 yenen OGM Ormanspor, yarı finale yükseldi.
Kaynak: AA
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