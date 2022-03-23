Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika
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Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

23.03.2022 19:07
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Servet Tazegül: Hakemler: Musa Kazım Çetin, Orkun Yurttaş, Nazlı Çisil GüngörOGM Ormanspor: Robinson 19, Sevgi Uzun 16, Mc Cowan 26, Damla Gezgin 9, Lucet 3, Gökşen Fitik 3, Meltem Avcı 7, Nazlı Bircan Gökdemir 2BOTAŞ: Dubljevic 28, Ayşe Cora 6, Sehernaz Çidal 5, Tilbe Şenyürek 11, Davis...

Salon: Servet Tazegül:

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Orkun Yurttaş, Nazlı Çisil Güngör

OGM Ormanspor: Robinson 19, Sevgi Uzun 16, Mc Cowan 26, Damla Gezgin 9, Lucet 3, Gökşen Fitik 3, Meltem Avcı 7, Nazlı Bircan Gökdemir 2

BOTAŞ: Dubljevic 28, Ayşe Cora 6, Sehernaz Çidal 5, Tilbe Şenyürek 11, Davis 10, Ayşegül Günay Aladağ 2, Hatice Pelin Gülçelik, Işıl Alben 7, Prezelj, Jurjane 8

1. Periyot: 28-21

Devre: 43-44

3. Periyot: 64-61

Beş faulle çıkan: 39.12 Sehernaz Çidal (Botaş)

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında BOTAŞ'ı 85-77 yenen OGM Ormanspor, yarı finale yükseldi.

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

YORUMLAR
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Basketbolda Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarın Mersin'de başlayacak Basketbolda Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarın Mersin'de başlayacak

Servet Tazegül, Kazım Çetin, Meltem Avcı, Sevgi Uzun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika
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