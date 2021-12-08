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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

08.12.2021 18:47
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Gintaras Vitkauskas (Litvanya), Mihkel Manniste (Estonya), Goran Sljivic (Avusturya)Bahçeşehir Koleji: Berkay Candan 11, Hall 9, Jones 16, Oğuz Savaş 11, Smith 20, Emir Gökalp 2, Solomon 19, Williams 9, Erkan Yılmaz 8, Ali Yüceoral, Hadi Özdemir 2London...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Gintaras Vitkauskas (Litvanya), Mihkel Manniste (Estonya), Goran Sljivic (Avusturya)

Bahçeşehir Koleji: Berkay Candan 11, Hall 9, Jones 16, Oğuz Savaş 11, Smith 20, Emir Gökalp 2, Solomon 19, Williams 9, Erkan Yılmaz 8, Ali Yüceoral, Hadi Özdemir 2

London Lions: Majauskas 12, Williams 9, Kelley 17, Reese 15, Washburn, Cugini 8, Tawiah 2, Teague 19, Robinson

1. Periyot: 22-27

Devre: 50-49

3. Periyot: 80-61

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İngiliz ekibi London Lions'u 25 sayı farkla 107-82 yendi.

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Bahçeşehir Koleji, Avusturya, Litvanya, Estonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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