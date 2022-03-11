Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Portekiz'in Sporting takımını 73-70 mağlup etti.
Başkent Lizbon'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 17-12 önde geçen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına da 39-34 üstünlükle gitti.
Son çeyreğe 57-49 önde giren Bahçeşehir Koleji, salondan 73-70 galip ayrıldı.
Bahçeşehir Koleji'nde Sam Dekker 18, Jamar Smith 12 sayı kaydetti.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 16 Mart Çarşamba günü oynanacak.
Kaynak: AA
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