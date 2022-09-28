Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

28.09.2022 23:20
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası elemelerinin yarı finalinde, Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Fransa'nın Cholet Basket takımına 93-62 yenilerek elendi.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası elemelerinin yarı finalinde, Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Fransa'nın Cholet Basket takımına 93-62 yenilerek elendi.

La Meilleraie Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, siyah-beyazlı takım, ilk çeyreği 22-20 geride kapattı. Beşiktaş, ikinci çeyrekte farkın açılmasına engel olamadı ve devreye 51-26 geride girdi.

İkinci yarıda da farkı eritemeyen Beşiktaş, maçtan da 93-62 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

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Kaynak: AA

basketbol, Beşiktaş, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika
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