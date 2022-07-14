Ön eleme oynayacak Beşiktaş ise bu turun yarı finalinde Fransız ekibi Cholet Basket ile eşleşti. Siyah-beyazlı ekip, 28 Eylül 'deki mücadeleden turla ayrılması halinde finalde Czarni Slupsk ( Polonya ) - Jamtland Basket ( İsveç )/ ZZ Leiden ( Hollanda ) eşleşmelerinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda normal sezon grupları belirlendi - Son Dakika

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