Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Önceki maçında adını son 32 turuna yazdıran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 5'te 5 yaparak grup liderliğini garantiledi. AZS UMCS Lublin ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin pivotu Anigwe, 20 sayı, 15 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu.

Üçüncü periyot sonunda farkı 7 sayıya (46-53) çıkaran Mersin ekibi, sahadan da 72-60 galip ayrıldı.

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