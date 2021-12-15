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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

15.12.2021 21:46
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda son 32 turu ilk maçında deplasmanda Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını 52-80 yendi.

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda son 32 turu ilk maçında deplasmanda Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını 52-80 yendi.

Sepsi Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini iyi bir oyunla 10-25 üstün geçen Ankara temsilcisi, ikinci çeyrekte de skor avantajını koruyarak maçın devresine 31-46 önde girmeyi başardı.

Başa baş mücadelenin yaşandığı üçüncü periyodu da 43-57 üstün geçen OGM Ormanspor, dördüncü periyotta da skor farkını artırarak karşılaşmayı 52-80 kazandı.

Bu maçın rövanşı 22 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da Ankara'da oynanacak.

basketbol, Romanya, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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