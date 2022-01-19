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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

19.01.2022 20:34
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: TOBB ETÜHakemler: Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek), Josip Jurcevic (Hırvatistan)Nesibe Aydın: Snytsina 13, Meltem Yıldızhan 3, Coates 9, Nacickaite 13, Thomas 17, Hülya Çoklar 1, Harika Eldaş 10, Merve Uygül 2, Gülşah Duman, Gizem KaymazOlympiakos:...

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

Nesibe Aydın: Snytsina 13, Meltem Yıldızhan 3, Coates 9, Nacickaite 13, Thomas 17, Hülya Çoklar 1, Harika Eldaş 10, Merve Uygül 2, Gülşah Duman, Gizem Kaymaz

Olympiakos: Nikolopoulou 7, Stamati 13, Vitola 13, Plouffe 14, Tolefree 13, Stamolamprou 10, Spyridopoulou 9, Hamblin 6, Diela, ?Fouraki 2, Syrra, Vamvaka

1. Periyot: 11-28

Devre: 32-50

3. Periyot: 48-66

Beş faulle çıkan: 37.53 Harika Eldaş (Nesibe Aydın)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos takımına 87-68 yenilen Nesibe Aydın, organizasyona veda etti.

Nesibe Aydın'ın Yunanistan'da oynanan ilk maçta elde ettiği 83-79'luk galibiyet tur için yeterli olmadı.

Ankara'da rakibine 19 sayı farkla mağlup olan Nesibe Aydın elendi.

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Bulgaristan, Hırvatistan, basketbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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