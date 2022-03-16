Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

16.03.2022 21:29
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Alberto Sanchez Sixto (İspanya), Veronika Vavrova (Çekya), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)Galatasaray: Davis 19, Plum 28, Merve Aydın 5, Evans 8, Krajisnik 4, Gizem Başaran Turan, Melis Gülcan, Gizem Yavuz 4, Sude Yılmaz 8Szekszard: Friskovec 13, Goree 18, Milic...

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Alberto Sanchez Sixto (İspanya), Veronika Vavrova (Çekya), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)

Galatasaray: Davis 19, Plum 28, Merve Aydın 5, Evans 8, Krajisnik 4, Gizem Başaran Turan, Melis Gülcan, Gizem Yavuz 4, Sude Yılmaz 8

Szekszard: Friskovec 13, Goree 18, Milic 11, Manyoky 6, Studer 3, Morgan 12, Balint, Krnjic 6

1. Periyot: 19-21

Devre: 45-33

3. Periyot: 62-53

Beş faulle çıkanlar: 37.32 Milic, 38.22 Studer (Szekszard)

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Macaristan'ın Szekszard takımını 76-69 yendi.

Deplasmandaki ilk karşılaşmayı da 88-60 kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

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Merve Aydın, Galatasaray, İspanya, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika


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