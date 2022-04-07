Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali

07.04.2022 20:27
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali

Salon: Prado Spor SarayıHakemler: Martin Vulic (Hırvatistan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ), Ariadya Chueca Moreno (Finlandiya)Galatasaray: Davis 17, Plum 16, Krajisnik 13, Merve Aydın 10, Evans 1, Melis Gülcan 16, Sude Yılmaz, Pelin Bilgiç 2, Gizem Başaran TuranÇBK Mersin Yenişehir...

Salon: Prado Spor Sarayı

Hakemler: Martin Vulic (Hırvatistan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ), Ariadya Chueca Moreno (Finlandiya)

Galatasaray: Davis 17, Plum 16, Krajisnik 13, Merve Aydın 10, Evans 1, Melis Gülcan 16, Sude Yılmaz, Pelin Bilgiç 2, Gizem Başaran Turan

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Zellous 9, Fagbenle 7, Turner 4, Bonner 22, Thomas 7, Asena Yalçın 2, Sinem Ataş 3, Esra Ural Topuz 2, Baric 11

1. Periyot: 13-13

Devre: 42-34

3. Periyot: 59-42

5 faulle çıkan: 36.55 Zellous (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 75-67 yenerek, üçüncü oldu.

Fransa'nın Bourges kentindeki Prado Spor Sarayı'nda düzenlenen Dörtlü Final'de, yarı final maçlarında rakiplerine mağlup olan iki Türk ekibi üçüncülük maçına çıktı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası 7-7'lik beraberlikle geçti. Mersin ekibinin Bonner ile pota altında etkili olduğu, Galatasaray'ın da Plum'un atışlarıyla skoru dengelediği ilk çeyrek 13-13 berabere tamamlandı.

İkinci çeyrekte daha etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, Krajisnik ve Melis Gülcan'ın da skora katkı sağlamasıyla 14 sayılık fark (42-28) yakaladı. Sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 42-34 önde gitti.

Davis ve Melis Gülcan'ın elinden bulduğu basketlerle üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray, sayı üretmekte zorlanan Mersin ekibi karşısında 23 sayılık fark (57-34) yakaladı. Galatasaray, bu periyotta sadece 8 sayı üretebilen rakibi karşısında son çeyreğe 59-42 üstün girdi.

İyi oyununu son periyot da sürdüren sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 75-67 kazandı ve Avrupa 3'üncüsü oldu.

Galatasaray'da Davis 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Bonner'in 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Galatasaraylı oyunculara madalyaları verildi.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali

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Mersin Yenişehir, Galatasaray, Hırvatistan, Finlandiya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali - Son Dakika


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