Coğrafi yakınlık kriterlerine göre ayrılan iki konferanstaki gruplar şöyle oluştu:

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele eden BOTAŞ, eleme grubunu ikinci sırada tamamlaması halinde B Grubu'nda, üçüncü olması durumunda F Grubu'nda yer alacak.

Kaynak: AA

Yunanistan, basketbol, İspanya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda normal sezon grupları belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.