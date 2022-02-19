Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Viola Györgyi (Norveç), Alexandra Stan (Romanya), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya)

Fenerbahçe Safiport: Iagupova 11, Williams 9, McBride 12, Sabally 24, Olcay Çakır Turgut 16, Tuğçe Canıtez, Hartley 5, Zahui 5, Manolya Kurtulmuş

Beretta Famila Schio: de Shields 17, Gruda 14, Sottana 11, Keys 4, Laksa 11, Gaye 2, Mestdagh 4, Verona, Crippa, Andre 2

1. Periyot: 28-2

Devre: 37-25

3. Periyot: 57-51

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Safiport, sahasında İtalya ekibi Beretta Famila Schio'yu 82-65 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla B Grubu'nda oynadığı 14. ve son maçında 11. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Safiport, önceki haftalarda grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.