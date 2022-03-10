Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

10.03.2022 20:49
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Nikola Bejat (Norveç), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya)TTT Riga: Thomas 21, Pulvere 14, Basko 4, Handy 8, Sarauskaite 4, Sila, Gilday 2, Jasa 5, Klakocka, Meldere 5, Korzane 2Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 10, McBride 16,...

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Nikola Bejat (Norveç), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya)

TTT Riga: Thomas 21, Pulvere 14, Basko 4, Handy 8, Sarauskaite 4, Sila, Gilday 2, Jasa 5, Klakocka, Meldere 5, Korzane 2

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 10, McBride 16, Iagupova 16, Zahui 22, Williams 12, Şerife Alperi Onar, Tuğçe Canıtez 4, Hartley 8, Manolya Kurtulmuş

1. Periyot: 16-32

Devre: 33-49

3. Periyot: 48-72

Beş faulle çıkan: 26.31 Sarauskaite (TTT Riga)

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Letonya'nın TTT Riga ekibini 88-65 yenerek Dörtlü Final'e kaldı.

Karşılaşmaya rakibin top kayıplarını değerlendirerek etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 32-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altından skor üreten rakibine üç sayılık atışlarla karşılık veren Fenerbahçe Safiport, devre arasına 49-33 üstünlükle gitti.

Mücadele boyunca iyi savunmasıyla TTT Riga'yı top kayıplarına zorlayan sarı-lacivertli takım, üçüncü periyodunu 72-48 önde geçtiği karşılaşmadan 23 sayı farkla 88-65 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Safiport'ta Zahui 22, Iagupova ve McBride 16'şar sayı kaydetti. TTT Riga'da Thomas'ın 21 ve Pulvere'nin 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Takımların anlaşması gereği iki karşılaşmanın da İstanbul'da yapıldığı serinin ilk maçını da 77-56 kazanan sarı-lacivertliler, 2-0 galip gelerek Dörtlü Final'e yükseldi. Fenerbahçe Safiport, Dörtlü Final'de Çekya temsilcisi USK Prag ile İtalya ekibi Beretta Famila Schio arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Ev sahibinin sonradan açıklanacağı Dörtlü Final maçları, 8 ve 10 Nisan'da oynanacak.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

YORUMLAR
500
Çanakkale şehitleri için Balkanlar'dan gelecek bisikletçiler Üsküp'ten yola çıktı Çanakkale şehitleri için Balkanlar'dan gelecek bisikletçiler Üsküp'ten yola çıktı Kiev'de Sığınağa Dönüşen Metro İstasyonları Kiev'de Sığınağa Dönüşen Metro İstasyonları

Sırbistan, Makedonya, Norveç, Metro, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika


Son Dakika
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapması takdir topladı
00:23 Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil
00:19 Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor
00:11 Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti
23:46 Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif
23:38 Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf: Sivil alanları vurduk
23:29 Barcelona-Galatasaray maçı başladı, spiker Ertem Şener sosyal medyayı salladı
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
22:17 Olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının sonuçları ağır oldu! PFDK futbolculara ceza yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 00:46:24. #1.13#
SON DAKİKA: Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement