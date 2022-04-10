Perfumerias Avenida, Euroleague Kadınlar'da 3'üncü oldu - Son Dakika

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Özlem Yalman, Jelena Tomic, Viola Györgyi

PERFUMERIAS AVENIDA: Copper 6, Cazorla 5, Karlie Samuelson 7, Katie Lou Samuelson 25, Alarie 6, Hof 10, Dominguez 8, Rodriguez 2, Fasoula 2, Aragones, LoZVVZ USK PRAG: Oblak 7, Vyoralova 3, Vorackova 14, Thomas 7, Jones 26, Stankovic 21'İNCİ PERİYOT: 12-19İLK YARI: 32-373'ÜNCÜ PERİYOT: 54-46

Euroleague Kadınlar Dörtlü Finali'nin 3'üncülük maçında İspanyol ekibi Perfumerias Avenida, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 71-59 mağlup ederek organizasyonu 3'üncü sırada tamamladı.

Avenida'da Katie Lou Samuelson 25 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi olurken Çekya ekibinde ise Brionna Jones 26 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.

- İstanbul