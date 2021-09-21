Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri

Bellona Kayseri Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan temsilcisi Szeskzard'a 80-70 yenildi.

Szeskzard, Romanya'nın Sfantu Gheorghe kentindeki Sepsi Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 18-15, ilk yarısını da 38-31 önde kapattı.

Son çeyrek öncesi farkı 9 sayıya (52-61) çıkaran Szeskzard, mücadeleyi 80-70 kazandı.

Szeskzard'dan Milic, 23 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Bellona Kayseri Basketbol'da ise Dean 17, Williams 12 sayı kaydetti.

Bellona Kayseri Basketbol, gruptaki 2. ve son maçını, 23 Eylül Perşembe günü eleme turnuvasının ev sahibi Sepsi ile oynayacak.

Grubu lider tamamlayan takım, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi normal sezon gruplarında, 2 ve 3. sıradaki ekipler ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası normal sezon gruplarında mücadele edecek.