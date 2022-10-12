Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri

Salon: DVTK Arena
Hakemler: Franko Gracin (Hırvatistan), Suzana Vujicic (Karadağ), Anastasios Kardaris (Yunanistan)
DVTK Hun-Therm: Green 17, Jovanovic 13, Nina Aho 5, Kanyasi 8, Guirantes 8, Tyra Aho, Bacso 2, Kiss, Bernath 8, Garbin 14, Olah, Veg-Dudas
BOTAŞ: Slocum 12, Sventoraite 14, Melis Gülcan 6, Sehernaz Çidal 5, Sevgi Uzun 11, Saliha Mandıracı, Hatice Pelin Gulcelik 3, Isilay Egin 3, Meltem Avcı, Ayşegül Günay,
1. periyot: 18-14
Devre: 43-23
3. periyot: 56-38
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri ilk maçında BOTAŞ, Macar ekip DVTK Hun-Therm'e 75-54 yenildi.
BOTAŞ ikinci maçını yarın TSİ 19.30'da İsrail'in Elizur Landco Ramla takımıyla oynayacak.
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