Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri

12.10.2022 21:16
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri

Salon: DVTK ArenaHakemler: Franko Gracin (Hırvatistan), Suzana Vujicic (Karadağ), Anastasios Kardaris (Yunanistan)DVTK Hun-Therm: Green 17, Jovanovic 13, Nina Aho 5, Kanyasi 8, Guirantes 8, Tyra Aho, Bacso 2, Kiss, Bernath 8, Garbin 14, Olah, Veg-DudasBOTAŞ: Slocum 12, Sventoraite 14, Melis...

Salon: DVTK Arena

Hakemler: Franko Gracin (Hırvatistan), Suzana Vujicic (Karadağ), Anastasios Kardaris (Yunanistan)

DVTK Hun-Therm: Green 17, Jovanovic 13, Nina Aho 5, Kanyasi 8, Guirantes 8, Tyra Aho, Bacso 2, Kiss, Bernath 8, Garbin 14, Olah, Veg-Dudas

BOTAŞ: Slocum 12, Sventoraite 14, Melis Gülcan 6, Sehernaz Çidal 5, Sevgi Uzun 11, Saliha Mandıracı, Hatice Pelin Gulcelik 3, Isilay Egin 3, Meltem Avcı, Ayşegül Günay,

1. periyot: 18-14

Devre: 43-23

3. periyot: 56-38

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri ilk maçında BOTAŞ, Macar ekip DVTK Hun-Therm'e 75-54 yenildi.

BOTAŞ ikinci maçını yarın TSİ 19.30'da İsrail'in Elizur Landco Ramla takımıyla oynayacak.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Yunanistan, Sevgi Uzun, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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