Üye Girişi
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

06.12.2021 22:20
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Yohan Rosso (Fransa), Boris Krejic (Slovenya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)Pınar Karşıyaka: Taylor 10, Yunus Sonsırma, Colson 10, M'Baye 12, Mahir Ağva 2, Burak Yıldızlı 4, Tyus 11, Blackmon 12, Berkan Durmaz 4, Can KorkmazHapoel Bank Yahav:...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Boris Krejic (Slovenya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

Pınar Karşıyaka: Taylor 10, Yunus Sonsırma, Colson 10, M'Baye 12, Mahir Ağva 2, Burak Yıldızlı 4, Tyus 11, Blackmon 12, Berkan Durmaz 4, Can Korkmaz

Hapoel Bank Yahav: Obasohan 22, Gates 6, Klipatrick 10, Workman 4, Segev, Adams 21, Ariel 11, Bennett 3, Braimoh 8

1. periyot: 12-26

Devre: 35-40

3. periyot: 56-62

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, İsrail temsilcisi Bank Yahav'a 85-65 mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk 5 dakikayı Bennett'in 3 sayılık basketiyle 13-4 önde geçti. Pınar Karşıyaka aradaki farkı 5 sayıya (15-10) indirmesine rağmen İsrail temsilcisi üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle periyodu 26-12 üstün tamamladı.

İkinci periyotta etkili oyununu sürdüren konuk ekip, 14. dakika içinde aradaki farkı 21 sayıya kadar çıkardı: 37-16. Bu dakikadan sonra etkili bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka yakaladığı 13-0'lık seriyle farkı 8 sayıya kadar (37-29) indirdi. Aradaki farkı azaltmayı sürdüren Pınar Karşıyaka önünde üstünlüğünü koruyan Hapoel Bank Yahav, devreyi 40-35 önde bitirdi.

Üçüncü periyodun başında farkı tekrar 10 sayıya (45-35) çıkaran İsrail temsilcisi, üstün götürdüğü periyodun son 2 dakikasına 57-52 önde girdi. Hapoel Bank Yahav, periyodu 62-56 üstün tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü koruyan Hapoel Bank Yahav, müsabakadan 85-65 galip ayrıldı.

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Litvanya, Slovenya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı
Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı 17:59 Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var 16:08 AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi 14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor

Son Dakika Haberleri
22:20 TBB Başkanı Erinç Sağkan'dan dikkat çeken Metin Feyzioğlu yorumu geldi
22:18 Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti'nin ardından Anadolu turuna çıkıyor
21:58 Tamer Karadağlı'dan Çağlar Ertuğrul'un göndermesine cevap: Espri yapmış
20:57 Finlandiyalı bakanın korona testinin pozitif çıktığı gün başbakanın gece kulübüne gitmesi tepki çekti
20:54 CHP'den, Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı el hareketine savunma: Elinin sırtına vurdu
20:52 Son Dakika! Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi
20:52 Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine tepkiler çığ gibi büyüyor
20:21 Edirne'de yasak bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı
20:08 Szalai transferinden Fenerbahçe'nin kasasına 20 milyon euro girecek
20:02 Kılıçdaroğlu'nun meclisteki el hareketine hükümetten ilk tepki Bakan Varank'tan geldi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı         
19:14
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 22:36:14. #1.11#
SON DAKİKA: Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement