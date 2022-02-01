Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Oskars Lucis (Letonya), Nicolas Maestre (Fransa)
Darüşşafaka: Pineiro 9, Boothe 9, Caupain 19, Olaseni 16, Doğuş Özdemiroğlu 18, Ragıp Berke Atar 2, Sinan Güler 8, McCullough 7, Selim Şav, Görkem Doğan
Nutribullet Treviso: Chillo 5, Sokolowski 17, Imbro 8, Jones 3, Jurkatamm 3, Akele 9, Dimsa 8, Russell 4, Bortolani 19, Faggian
1. Periyot: 19-21
Devre: 44-40
3. Periyot: 69-68
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci hafta maçında Darüşşafaka, İtalya'nın Nutribullet Treviso takımını 88-76 yendi.
Kaynak: AA
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