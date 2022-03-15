Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

15.03.2022 00:39
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: MHP ArenaHakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Dariusz Zapolski (Polonya)MHP Riesen: Hulls 9, Radebaugh 17, Simon 14, Darden 2, Happ 9, Alkins 12, Bartolo 13, Baehre, Herzog, Jacob Patrick, Johannes PatrickGalatasaray Nef: Purcell 12, Trimble 21, Blackshear 2,...

Salon: MHP Arena

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Dariusz Zapolski (Polonya)

MHP Riesen: Hulls 9, Radebaugh 17, Simon 14, Darden 2, Happ 9, Alkins 12, Bartolo 13, Baehre, Herzog, Jacob Patrick, Johannes Patrick

Galatasaray Nef: Purcell 12, Trimble 21, Blackshear 2, Bost 12, Kravish 5, Sadık Emir Kabaca 4, Rıdvan Öncel 2, Okben Ulubay 10, Ege Arar, Göksenin Köksal 3

1. Periyot: 17-13

Devre: 36-31

3. Periyot: 53-45

Normal süre: 66-66

Beş faulle çıkanlar: 37.11 Bost (Galatasaray Nef), 38.57 Darden (MHP Riesen)

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 2. hafta erteleme maçında Almanya'nın MHP Riesen ekibine konuk olan Galatasaray Nef, normal süresi 66-66 eşitlikle biten karşılaşmayı uzatma bölümünde 76-71 kaybetti.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Litvanya, Polonya, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika


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