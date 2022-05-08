Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi finali - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi finali

08.05.2022 23:14
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi finali

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi, BAXI Manresa'yı 98-87 yenen Lenovo Tenerife oldu.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi, BAXI Manresa'yı 98-87 yenen Lenovo Tenerife oldu.

İspanya'nın Bilbao kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan finalde, İspanyol kulüpleri BAXI Manresa ile Lenovo Tenerife karşılaştı.

Lenovo Tenerife, ilk çeyreği 27-25 üstünlükle geçti ancak BAXI Manresa, soyunma odasına 50-49 önde gitti.

Üçüncü periyottaki performansıyla 82-67 öne geçen Lenovo Tenerife, sahadan da 98-87 galip ayrıldı.

Almanya'nın MHP Riesen takımı ise İsrail ekibi Hapoel U-NET Holon'u 88-68 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı.

YORUMLAR
500
Avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı ING Basketbol Süper Ligi ING Basketbol Süper Ligi

Şampiyonlar Ligi, basketbol, İspanya, Lenovo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi finali - Son Dakika


Son Dakika
22:51 Takipçi sayısı en çok azalan Ekrem İmamoğlu, en çok artan ise Ümit Özdağ oldu
22:43 Usta isim Michy Batshuayi'nin biletini kesti: Kenardan Ghezzal'a bağırdım
22:12 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına "Kulüp" şarkısı damga vurdu
22:06 TRT Genel Müdürü Sobacı duyurdu! Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform geliyor
21:46 Burcu Özberk tatil fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
21:39 Fenerbahçeli Filip Novak, canlı yayında itiraflarını peş peşe sıraladı
21:37 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili inceleme başlatılacak
21:32 Ferdi Kadıoğlu'ndan derbi sonrası öz eleştiri: Tuzağa düştük
21:08 Yörük Festivali'ne katılmayan Kılıçdaroğlu'nun sponsorlar arasında yer alan Fettah Tamince'den rahatsız olduğu iddia edildi
21:01 Büyük heyecanın sahne olduğu Beşiktaş- Fenerbahçe maçı 1-1 bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 23:20:34. #1.11#
SON DAKİKA: Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi finali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement