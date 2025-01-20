Basketbol Gelişim Merkezi Tamamlandı

Spor

2021 yılında projelendirilen ve Türk basketboluna, kulüplere, altyapılara ve milli takımlara hizmet etme amacıyla hayata geçirilen Basketbol Gelişim Merkezi'nin, Türkiye Basketbol Federasyonu'na tahsisi tamamlandı.

70 bin metrekarelik alanda yer alan ve 24 saat yaşayan bir alan olarak tasarlanan Basketbol Gelişim Merkezi, 10 bin kişilik ana salon, bin kişi kapasiteli A Milli Takım antrenman salonu, 500 kişi kapasiteli üç altyapı salonu, Basketbol Kütüphanesi, Basketbol Müzesi ve 3x3 basketbol sahası ile Türk basketboluna geçen yıl eylül ayından itibaren hizmet etmeye başladı.

Kentsel dokuyla uyum içinde planlanan tesis, basketbol lisesi, milli takımlar, altyapılar ve ana salonun aynı çatı altında toplandığı dünyadaki ilk merkez olma özelliği taşıyor. Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konusunda çevre dostu bir yapı olarak tasarlanan merkez, kolay ulaşımıyla şehre entegre bir yaşam alanı sunuyor. Basketbol Gelişim Merkezi, basketbolun sadece oynandığı değil, aynı zamanda yaşadığı bir merkez olarak hayata geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, tesisin tahsisiyle ilgili Basketbol Gelişim Merkezi'nde TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu da yer aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından projesi geliştirilen Basketbol Gelişim Merkezi, uzun vadede Türk basketbolunun sürdürülebilir başarısına katkı sağlayacak ve kulüplere ekonomik çözümler sunacak. - İSTANBUL