Basketbol Gelişim Merkezi Açılıyor - Son Dakika
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Basketbol Gelişim Merkezi Açılıyor

Basketbol Gelişim Merkezi Açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan Basketbol Gelişim Merkezi, 10 bin kişilik ana salonda yer alacak törenle kapılarını açacak. Açılışın ardından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 37'nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşacak. Merkez, Basketbol Lisesi, sporcular için otel, müze ve kütüphane ile çevre dostu olanaklar sunarak, erkek ve kadın milli takımlarının yeni evi olacak.

28.09.2024 12:58
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BASKETBOL Gelişim Merkezi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle kapılarını açacak. Tören, 10 bin kişilik ana salonda saat 17.00'de başlayacak. Yetenek yarışması ve çeşitli etkinliklerin sporseverlerle buluşacağı törende, resmi açılışın ardından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 37'nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde; Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Basketbol Lisesi, 5 ayrı salon, sporcular için tasarlanan otel, yeni kuşaklara basketbol kültürünü aşılayacak müze ve kütüphane bulunuyor. Merkez, 15 bin metrekarelik yeşil alanı, güneş panellerinden enerji üretme teknolojisiyle de çevre dostu bir tesis olarak göze çarpıyor. Öte yandan tesis erkek ve kadın milli takımlarının yeni evi olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Basketbol Gelişim Merkezi Açılıyor - Son Dakika

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