Basketbol Gençler Ligi'nde final heyecanı hafta sonu İstanbul'da yaşanacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen Basketbol Gençler Ligi'nde hem erkeklerde hem kızlarda final heyecanı hafta sonu yaşanacak.

Bu sezon erkeklerde beşinci, kızlarda ise ikinci kez düzenlenen organizasyonda final müsabakaları 12 Haziran Pazar günü yapılacak.

İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda kızlar finalinde Emlak Konut-BOTAŞ'la saat 13.00, erkekler finalinde ise Gaziantep Basketbol ile Beşiktaş saat 18.00'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Müsabakaları basketbolseverler, salondan ücretsiz izleyebilecek. Kızlar finali TRT Spor'un internet sitesinden, erkekler finali ise TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

Ligden notlar

Basketbol Gençler Ligi'nde erkekler kategorisinde 16-20, kızlar da ise 15-19 yaş genç sporcular mücadele etti.

TBF'nin organizasyonunda yer alan 276 basketbolcu, bu ligde kendilerini göstererek üst liglerde oynama fırsatı yakaladı. Altyapı milli takımlarının yüzde 90'ı da Basketbol Gençler Ligi'nde forma giyen isimlerden oluşuyor. Daha önce bu ligde oynayan 3 isim ise şu anda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alıyor.

Bu sezon şu ana kadar erkeklerde 265 maç, kızlarda ise 133 müsabaka oynandı. Erkeklerde 365 sporcu parkeye çıkarken, kızlarda ise 258 basketbolcu forma şansı buldu.