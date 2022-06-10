Basketbol Gençler Ligi'nde final heyecanı hafta sonu İstanbul'da yaşanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol Gençler Ligi'nde final heyecanı hafta sonu İstanbul'da yaşanacak

10.06.2022 14:19
Basketbol Gençler Ligi'nde final heyecanı hafta sonu İstanbul'da yaşanacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen Basketbol Gençler Ligi'nde hem erkeklerde hem kızlarda final heyecanı hafta sonu yaşanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen Basketbol Gençler Ligi'nde hem erkeklerde hem kızlarda final heyecanı hafta sonu yaşanacak.

Bu sezon erkeklerde beşinci, kızlarda ise ikinci kez düzenlenen organizasyonda final müsabakaları 12 Haziran Pazar günü yapılacak.

İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda kızlar finalinde Emlak Konut-BOTAŞ'la saat 13.00, erkekler finalinde ise Gaziantep Basketbol ile Beşiktaş saat 18.00'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Müsabakaları basketbolseverler, salondan ücretsiz izleyebilecek. Kızlar finali TRT Spor'un internet sitesinden, erkekler finali ise TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

Ligden notlar

Basketbol Gençler Ligi'nde erkekler kategorisinde 16-20, kızlar da ise 15-19 yaş genç sporcular mücadele etti.

TBF'nin organizasyonunda yer alan 276 basketbolcu, bu ligde kendilerini göstererek üst liglerde oynama fırsatı yakaladı. Altyapı milli takımlarının yüzde 90'ı da Basketbol Gençler Ligi'nde forma giyen isimlerden oluşuyor. Daha önce bu ligde oynayan 3 isim ise şu anda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alıyor.

Bu sezon şu ana kadar erkeklerde 265 maç, kızlarda ise 133 müsabaka oynandı. Erkeklerde 365 sporcu parkeye çıkarken, kızlarda ise 258 basketbolcu forma şansı buldu.

YORUMLAR
500
Fahrettin Altun: 'Türkiye Her Platformda Hakkını Hukukunu Korumak Mecburiyetindedir' Fahrettin Altun: 'Türkiye Her Platformda Hakkını Hukukunu Korumak Mecburiyetindedir' Yeni Gürgençler mağazasının açılışına katıldık! Yeni Gürgençler mağazasının açılışına katıldık!
Kaynak: AA

basketbol, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol Gençler Ligi'nde final heyecanı hafta sonu İstanbul'da yaşanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:18 Dobo Metin cinayeti çözüldü! Tribün liderinin katilleri kaçmak için korona numarası yapmış
14:12 Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla mahkemeye çıkan Murat Övüç, savunma yaptı: Bu ülkede çok kişiye yardım ettim
14:12 YÖK'ten açıklama: 2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak
14:01 Erdoğan'ı görünce konvoyun önüne atladı: Oğlumun düğünü var, davetiye verdim
13:48 Karadeniz'de bulunan doğal gaz için borular döşenmeye başlandı!
13:32 İstanbul'da daire sahiplerinin "Asansör" oyunu! Daha yüksek kiraya vermek için tamir ettirmiyorlar
13:20 Milli futbolcu Ozan Kabak Türkiye'ye geri mi dönüyor? Süper Lig ekibinden büyük transfer hamlesi
12:59 Kadıköy metrosunda bıçak çeken ve 18 yıl hapisle yargılanan saldırgan tahliye edildi
12:40 Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 14:24:22. #1.13#
SON DAKİKA: Basketbol Gençler Ligi'nde final heyecanı hafta sonu İstanbul'da yaşanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement