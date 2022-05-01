Basketbol Gençler Liginde Düzce Atletik çeyrek finalde - Son Dakika
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Basketbol Gençler Liginde Düzce Atletik çeyrek finalde

01.05.2022 12:58
Basketbol Gençler Liginde Düzce Atletik çeyrek finalde

Türkiye Basketbol Gençler Ligi Kızlar kategorisinde yükselme grubu maçlarında Düzce Atletik evinde misafir ettiği İstanbul Yıldızlarını yenerek çeyrek finale ismini yazdıran 8 takım arasına girdi.

Türkiye Basketbol Gençler Ligi Kızlar kategorisinde yükselme grubu maçlarında Düzce Atletik evinde misafir ettiği İstanbul Yıldızlarını yenerek çeyrek finale ismini yazdıran 8 takım arasına girdi. Düzce Atletik, İstanbul Yıldızları'nı evinde 74-50 yenmeyi bildi.

Türkiye Basketbol Gençler Ligi Kızlar Kategorisinde ligin tamamlanmasının ardından play-off yükselme grubu maçları tamamlandı. İstanbul Yıldızları ile ilk maçını İstanbul'da oynayan Düzce Atletik sahadan 62-58 galip ayrıldı. Düzce Atletik kendi evinde oynadığı ikinci maçtan da 74-50 galip ayrıldı.

Aldığı galibiyetlerle de gençler ligi kızlar kategorisinde çeyrek finale yükselerek en iyi 8 takım arasına girdi. Aralarında basketbolda ekol olmuş takımların yer aldığı ligde ilk yılında başarı gösteren Düzce Atletik taraftarlarının da göğsünü kabarttı.

Çeyrek finalde ise Düzce Atletik, Çankaya Üniversitesi ile deplasmanlı iki maç yapacak. Düzce Atletik ilk maçını 3 Mayıs Salı günü Saat 14.00'te Düzce Bahçeşehir Spor Salonunda oynayacak. Bu maçın rövanşı ise 6 Mayıs Cuma günü saat 13.00'te Ankara Çankaya Üniversitesi Olimpik Spor Salonunda oynanacak. - DÜZCE

Basketbol Gençler Liginde Düzce Atletik çeyrek finalde
Basketbol Gençler Liginde Düzce Atletik çeyrek finalde
Basketbol Gençler Liginde Düzce Atletik çeyrek finalde
Basketbol Gençler Liginde Düzce Atletik çeyrek finalde
Basketbol Gençler Liginde Düzce Atletik çeyrek finalde
Basketbol Gençler Liginde Düzce Atletik çeyrek finalde
Basketbol Gençler Liginde Düzce Atletik çeyrek finalde
Basketbol Gençler Liginde Düzce Atletik çeyrek finalde
Basketbol Gençler Liginde Düzce Atletik çeyrek finalde
Basketbol Gençler Liginde Düzce Atletik çeyrek finalde
Basketbol Gençler Liginde Düzce Atletik çeyrek finalde
Basketbol Gençler Liginde Düzce Atletik çeyrek finalde

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Basketbol Gençler Liginde Düzce Atletik çeyrek finalde - Son Dakika


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