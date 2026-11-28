Basketbol Ligi'nde 13. haftanın ilk gününde 7 maç oynandı, Darüşşafaka 102-79 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftası 7 müsabakayla başladı. iLab Basketbol'u 102-79 yenen Darüşşafaka, Mersinspor'u 101-71 geçen Cedi Osman Basketbol ve Büyükçekmece'yi 75-74 yenen Finalspor haftanın öne çıkan sonuçlarını aldı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftası 7 maçla başladı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
OGM Ormanspor-Keçiören Belediyesi Bağlum: 85-67
iLab Basketbol-Darüşşafaka: 79-102
Göztepe Isonem-Yalova Haremspor: 92-85
Mersinspor- Cedi Osman Basketbol: 71-101
Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Gelişim: 88-52
Büyükçekmece Basketbol-Finalspor: 74-75
MKE Ankaragücü-TED Ankara Kolejliler: 88-80
Kaynak: AA
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